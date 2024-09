La Gazzetta illustra le mosse di Fonseca: "Le diavolerie di Paulo"

Quando nelle ore precedenti al derby di Milano, si è diffusa l'indiscrezione che Paulo Fonseca avrebbe schierato due punte (Morata-Abraham) con Pulisic e Leao a fare gli esterni di un centrocampo a quattro, c'è stata sorpresa e sconcerto. Certamente non si credeva che la mossa tentata dal tecnico portoghese potesse avere effetti tanto positivi come quelli dimostrati poi sul terreno di gioco al momento della partita. La linea a quattro degli attaccanti si è rivelata fondamentale nella prima fase di pressing, mandando in tilt il centrocampo nerazzurro.

Oggi la Gazzetta dello Sport ripercorre questa e altre mosse di Fonseca, titolando: "Le diavoleria di Paulo". Nell'occhiello si legge: "Reijnders punge, Morata e Abraham aprono gli spazi: ecco il nuovo Milan". Nel sottotitolo viene poi aggiunto: "La squadra del derby diventa modello di riferimento. Fofana copre, l'olandese Reijnders è libero di inserirsi. Alvaro Morata da trequartista e Tammy Abraham favoriscono gli esterni". Una struttura finalmente solida anche difensivamente, con Gabbia e Maignan che hanno fatto la differenza.