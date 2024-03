La Gazzetta in apertura: "Il Milan va a 130 (milioni)"

“Il Milan va a 130 (milioni)”. Si apre così la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, incentrata sul piano di rilancio dei rossoneri. L’Europa League, la qualificazione in Champions e le cessioni di chi è già in prestito: c’è un tesoro per dare a Pioli un grande nove e una squadra da 20esimo scudetto - si legge in apertura -.

Il grande obiettivo del Diavolo, per il quale verrà riservato buona parte del budget (almeno 50 milioni), è un nuovo centravanti, ma il mercato estivo del club di via Aldo Rossi non si limiterà a questo: arriveranno infatti anche un nuovo centrocampista e un nuovo difensore centrale.