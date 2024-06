La Gazzetta in apertura sul Milan: "Diavolo di un Lukaku"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Diavolo di un Lukaku". Viste le difficoltà per arrivare a Zirkzee a causa delle alte commissioni richieste dal suo agente, il Milan sta valutando delle piste alternative per l'attacco e nelle ultime ore è tornato di modo anche il nome di Romelu Lukaku.

Dopo l'anno in prestito alla Roma, il belga è tornato al Chelsea, con cui ha ancora due anni di contratto, ma il suo futuro sarà lontano da Londra. Per ora l'ex Inter è concentrato solo sull'Europeo e una volta conclusi gli impegni con la sua nazionale deciderà dove andare a giocare. Il Milan sta provando a convincere i Blues a cederlo in prestito. Lukaku avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in rossonero in quanto intrigato dal possibile ritorno a Milano, anche se dall'altra parte del Naviglio.