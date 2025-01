La Gazzetta in prima pagina: "Gimenez, accordo col Milan"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina c'è spazio anche per il mercato dei rossoneri: "Gimenez, accordo col Milan". Il club di via Aldo Rossi ha trovato un accordo di massima con il messicano e la sua agente Rafaela Pimenta per un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno. Ma sulla strada per arrivare al forte centravanti c'è un ostacolo non semplice da superare, cioè il Feyenoord che continua a fare muro sulla sua partenza durante questo mercato invernale. Gli olandesi non intendono fare sconti e chiedono sempre 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1186'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 3