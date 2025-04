La Gazzetta in prima pagina: "Maignan via? Piste Milan da Chevalier a Carnesecchi"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Maignan via? Piste Milan da Chevalier a Carnesecchi". In casa rossonera resta il nodo del rinnovo del portiere francese che ha già da tempo un accordo di massima con il Diavolo, ma per ora la firma e la fumata bianca tardano ad arrivare. L'ex Lille ha un contratto fino al 2026 e il club rossonero non vuole iniziare la prossima stagione con il suo estremo difensore titolare in scadenza, dunque in estate, senza il prolungamento, non è da escludere una sua cessione.

Maignan via? Gli occhi del Milan su Chevalier, Carnesecchi e Verbruggen

In caso di partenza di Maignan su chi potrebbe andare il Milan? La Rosea fa in particolare due nomi questa mattina, vale a dire quelli di Lucas Chevalier del Lille e di Marco Carnesecchi dell'Atalanta. Tra i portieri sotto osservazione c'è anche Bart Verbruggen del Brighton.