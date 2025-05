Il QS titola: "Milan in stand by: il ds (per ora) non arriva"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan in stand by: il ds (per ora) non arriva". Da settimane ormai il club rossonero ha iniziato il casting per trovare un nuovo direttore sportivo da inserire in società. Sembrava una questione urgente e invece si è trasformata in una vera e propria telenovela. Nella giornata di ieri sono arrivate le parole dell'ad dell'Atalanta Luca Percassi che ha assicurato che il suo futuro sarà ancora a Bergamo e per questo ora per il Diavolo in pole c'è Igli Tare.

Intervistato prima di Venezia-Milan da DAZN, Geoffrey Moncada, dt rossonero, ha rilasciato queste parole sulla ricerca del ds: "Abbiamo una struttura, siamo l’AC Milan, c’è la gente che lavora. Pensiamo ad un DS per sviluppare il club, per fare un altro step. Ma abbiamo una struttura ed un’organizzazione che è già importante”.