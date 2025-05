Corriere di Milano: "Stadio, scaduto il bando. Non ci sarebbero proposte alternative"

"Stadio, scaduto il bando. Non ci sarebbero proposte alternative": titola così questa mattina il Corriere di Milano in prima pagina. Ieri alle 23-59 è scaduto il bando del Comune di Milano per l'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe che era stato pubblicato a fine marzo dopo che Milan e Inter avevano presentato la loro offerta per comprare il Meazza e le zone intorno all'attuale impianto. In base alle indiscrezioni che circolano non sarebbe arrivate proposte alternative a quella di Milan e Inter che puntano a costruire in quella zona il loro nuovo stadio.

Cosa succederà ora? Chiuso il bando, se effettivamente non sono arrivate altre offerte, partirà la trattativa privata tra i due club e Palazzo Marino. Contemporaneamente si andrà alla chiusura della Conferenza dei servizi che vede coinvolta anche la Regione. Se tutto andrà come deve, il Comune dichiarerà, con una delibera di giunta, il pubblico interesse dell’operazione. L’obiettivo di tutte le parti in causa è di chiudere l'acquisto di San Siro e dell'area limitrofe da parte di Milan e Inter entro la fine di luglio, ben prima che scatti il vincolo sul secondo anello (il 10 novembre).