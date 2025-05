Gazzetta: "I piani di Conceiçao. Seconda finale Milan, Sergio per la storia. Tutti al suo fianco"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "I piani di Conceiçao. Seconda finale Milan, Sergio per la storia. Tutti al suo fianco". In questo finale di stagione, gli obiettivi del Diavolo sono due, cioè chiudere al meglio il campionato e soprattutto vincere la Coppa Italia. Sergio Conceiçao, che a gennaio ha alzato la Supercoppa Italiana, punta a portare a casa un'altra coppa. Al Milan è dai tempi di Carlo Ancelotti che un allenatore non vince due trofei nella stessa stagione.

Il tecnico portoghese e il suo staff stanno lavorando per avere la squadra al top della forma il prossimo 14 maggio a Roma quando è in programma la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Alzare un secondo trofeo potrebbe avere conseguenze anche sul suo futuro, ma per ora Conceiçao non ci pensa perchè il suo unico obiettivo è chiudere la stagione alla grande.