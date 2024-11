La Gazzetta riporta: "Morata non si allena con la Spagna"

Con la sosta Nazionali prossima a entrare nel vivo (le prime partite da domani), il centro sportivo di Milanello si è letteralmente svuotato. Sono ben 18 i giocatori rossoneri tra prima squadra e Milan Futuro ad aver lasciato casa base per rispondere alla convocazione delle rispettive selezioni nazionali. Tra questi c'è anche l'attaccante spagnolo e capitano de La Roja Alvaro Morata che è partito nonostante il trauma cranico subito in allenamento tra il Real e il Cagliari che gli ha fatto saltare la trasferta in Sardegna.

La Gazzetta dello Sport oggi riporta il bollettino direttamente dall'allenamento della Nazionale Campione d'Europa: "Morata non si allena con la Spagna". Ieri il capitano era presente a inizio sessione per commemorare con un minuto di silenzio le vittime della tragica alluvione a Valencia ma poi non ha preso parte al lavoro di squadra. Tra oggi e domani si capirà se sarà in campo venerdì con la Danimarca oppure se aspetterà il prossimo impegno per tornare a disposizione del suo Ct.