La Gazzetta su Leao: "Non solo grandi giocate: corsa e concentrazione. Un pomeriggio da leader"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Rafael Leao: "Non solo grandi giocate: corsa e concentrazione. Un pomeriggio da leader". Dopo i fischi in Europa League, Stefano Pioli lo ha messo titolare anche contro il Sassuolo nonostante l'ampio turnover e il portoghese ha risposto con una prestazione da vero leader e da trascinatore.

Dopo il 3-3 contro il Sassuolo, il tecnico rossonero ha rilasciato queste parole in conferenza stampa su Leao: "Il problema di Rafa è che non è uscito stanco giovedì perché non è entrato nella partita. I ragazzi sanno qual è la loro media di prestazione tecnica e fisica, oggi aveva voglia di giocare: lui e Theo più giocano e più stanno bene".