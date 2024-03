La Gazzetta su Loftus-Cheek e Pulisic: "Il Milan dei Blues Brothers"

"Il Milan dei Blues Brothers": titola così questa mattina La Gazzetta Sportiva su Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, arrivati entrambi a Milanello la scorsa estate dal Chelsea. L'americano è stato pagato 20 milioni di euro dal Diavolo, mentre il centrocampista inglese è costato 16 milioni più 4 di bonus. Entrambi si stanno dimostrando ottimi acquisti e sono diventati due titolari inamovibili del Milan di Stefano Pioli.

Giovedì in Europa League contro lo Slavia Praga, Pulisic ha segnato il suo 11° gol stagionale, eguagliando il suo massimo di sempre in carriera (11 reti nella stagione 2019-2020 con il Chelsea). Loftus-Cheek è invece a meno uno dalla doppia cifra e dal suo record personale di gol segnati in un'unica annata sportiva (10 reti nella stagione 2018-19 al Chelsea).