Verso Juventus-Milan, il CorSport su Allegri e Pioli: "Max e Stefano, the last dance"

"Max e Stefano, the last dance", l'apertura odierna de Il Corriere dello Sport come presentazione di Juventus-Milan. Nel big match di oggi pomeriggio tra bianconeri e rossoneri i due allenatori proveranno a chiudere in bellezza il percorso consumato sulle rispettive panchine, magari con una vittoria.

Seguono tutte le combinazioni affinché sei squadre italiane finiscano in Champions, l'incontro tra Vincenzo Italiano e il Torino, l'Inter pronta a siglare il terzo colpo per la prossima stagione, oltre a Castellanos chiamato a trascinare la Lazio sempre più avanti nella corsa ad un posto in Europa. Mentre la Salernitana viene condannata alla B.