Panchina Milan, via al casting. CorSera: "Da Farioli a De Zerbi. Conte per adesso piace solo ai tifosi

L’identikit del futuro allenatore del Milan è chiaro: giovane, dal profilo internazionale, con una proposta moderna e che sappia lavorare in team con l’area tecnica. In queste ultime settimane, sono tanti i nomi che sono stati accostati alla panchina rossonera e così questa mattina il Corriere della Sera dà un po' di percentuali: le quotazioni di Francesco Farioli, attuale tecnico del Nizza, sono in rialzo (25%), ma non è l'unico candidato.

In corsa ci sono per esempio anche Roberto De Zerbi e Mark van Bommel, entrambi al 20%. A seguire ci sono Julen Lopetegui e Paulo Fonseca al 10%, mentre Domenico Tedesco, ct del Belgio, è al 5% perchè sarà impegnato nell'Europeo e quindi potrebbe sbarcare a Milanello solo a luglio. Per i tifosi del Milan, il nome giusto per il post-Pioli è solo uno, cioè Antonio Conte. Peccato però che l'ex ct azzurro non convinca la società di via Aldo Rossi.