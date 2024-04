La Gazzetta titola: "Due big in vendita. Maignan e Theo rinnovi in salita"

La Gazzetta dello Sport questa mattina spaventa i tifosi del Milan con un titolone su Mike Maignan e Theo Hernandez, nello specifico sul loro futuro. La rosea questa mattina ha scritto: "Due big in vendita". Poi nel titolo vero e proprio ha aggiunto: "Maignan e Theo rinnovi in salita. Il Milan fa il prezzo, via a 100 milioni". Entrambi i calciatori francesi sono in scadenza nel 2026 e con entrambi il club ha già cominciato a sondare il terreno per i rispettivi rinnovi. Le richieste sono alte, da top della squadra, ma anche le motivazioni potrebbero essere cambiate.

O almeno questo è quello che pensa la Gazzetta che nel sottotitolo riporta: "Il portiere è deluso da un'altra stagione senza trofei, il terzino nervoso e discontinuo: ecco perché possono partire". E poi ancora viene aggiunto: "Magic Mike vuole giocare in un club competitivo. Il Bayern punta sia lui che Hernandez". Gli spauracchi più grandi per il Diavolo sono Bayern Monaco e Psg: in ogni caso, il Milan non ha intenzione di fare sconti e mette subito in chiaro le cose. Per prendere Mike e Theo servono 100 milioni a testa.