La rivoluzione di Sergio e il mercato: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, usciti questa mattina in edicola, sono ancora influenzati dagli strascichi della settimana da sogno vissuta dal Milan a Riyad con il nuovo allenatore Sergio Conceicao. Accanto agli elogi per il mister portoghese anche le solite indiscrezioni di calciomercato, più che mai accese in questo periodo dell'anno che coincide con la finestra invernale di riparazione.

La Gazzetta dello Sport si concentra praticamente solo su Conceicao e titola così: "Super Mister. Conceicao e la rinascita del Milan". Nel sottotitolo riportati gli ingredienti di questa svolta: "Tattica, psicologica, cambi. La svolta in 8 giorni. Ibra e Cardinale: vedrete, non finisce qui". Poi una puntata anche sul mercato: "Si tenta il colpo Rashford. Trincao idea sulla fascia".

Sul Corriere dello Sport è ancora protagonista l'allenatore rossonero: "Balli e sigari, la rivoluzione di Conceicao. Trionfo in Supercoppa e tentazione Rashford: ha trasformato il Milan". Nel sottotitolo si legge: "Regole, colloqui, scelte nette, la tv rotta nell'intervallo della finale e una profezia su Leao: 'Ha tutto per diventare il migliore al mondo'".

Quindi c'è Tuttosport che recita così mischiano questione tecnico e mercato: "Le magie di Sergio e c'è Rashford". Nel sottotitolo: "Parole, scelte, tattica: i retroscena del trionfo in Supercoppa. Il tecnico ora può avere l'inglese dello United per l'attacco: da sciogliere il nodo ingaggio". Infine il QS che titola: "Il domatore del Diavolo. Il duro Conceicao in otto giorni ha rialzato il Milan".