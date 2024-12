La Vecchia Signora sogna il colpo all'italiana. Il CorSport: "Tonali scalda la Juve"

Il futuro di Sandro Tonali potrebbe tornare ad essere in Serie A. Arrivato al Newcastle nell'estate del 2023 dal Milan, l'italiano per i Magpies non è assolutamente incedibile.

Considerata la necessità di andare a rinforzare la mediana di Thiago Motta dopo la delusione Douglas Luiz, la Juventus starebbe seriamente valutando la possibilità di affondare il colpo su Sandro Tonali nel prossimo calciomercato, come riportato questa mattina in apertura anche da Il Corriere dello Sport, che ha titolato "Tonali scalda la Juve". L'idea che l'ex Milan possa vestire la maglia della Vecchia Signora intriga e non poco tifosi e Thiago Motta, dettosi disposto a sacrificare addirittura Fagioli ed Yildiz pur di riportare in Italia Tonali ed accontentare le richieste economiche (55 milioni di euro) del Newcastle.