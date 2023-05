Le parole di Pioli in prima pagina sul CorSport: "Milan, basta lacrime"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport per presentare la sfida di questa sera tra Milan e Sampdoria, fondamentale per i rossoneri se vogliono avere ancora qualche speranza di giocare la prossima Champions League, ha titolato con le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli: "Milan, basta lacrime". Dopo l'eliminazione per mano dell'Inter dalle semifinali di Champions, l'allenatore rossonero ha chiamato a raccolta i suoi giocatori e gli ha chiesto di mettere da parte la delusione per cercare di centrare un obiettivo importante. Oggi servono necessariamente i tre punti sia per il percorso in campionato sia per ritrovare fiducia a livello psicologico.