Milan, a tutta sull'Europa League. La Gazzetta: "Vento in Coppa"

Il Milan punta tutto sull'Europa League. Con la vittoria sulla Lazio i rossoneri hanno mantenuto le distanze su Bologna e Atalanta, guadagnando punti sul quinto posto: ora la terza piazza sembra consolidata e i rossoneri, nelle prossime settimane, potranno anche andare all'assalto del secondo posto della Juventus che dista solamente un punto. Prima per la squadra di Stefano Pioli si concentrerà sull'Europa League e nello specifico sulla doppia sfida contro lo Slavia Praga: giovedì 7 l'andata a San Siro, il 14 il ritorno in Repubblica Ceca.

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla proprio delle mire rossonere sulla seconda competizione europee e titola: "Milan, vento in Coppa": Poi viene aggiunto: "L'occasione per Pioli e un trofeo mai vinto". Nella bacheca del Diavolo manca questa competizione che, allo stesso tempo, potrebbe diventare un salvagente per Pioli se vinta a fine stagione. Allo stesso tempo, un eventuale incasso aiuterebbe nella ricerca del nuovo centravanti: con una vittoria si incassano circa 40 milioni. Gli uomini chiave saranno quelli che già l'hanno vinta, in particolare Loftus-Cheek e Giroud.