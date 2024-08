Milan, domani Emerson Royal sbarca in Italia: lunedì visite mediche e firma

Dopo una lunghissima trattativa, Milan e Tottenham hanno finalmente raggiunto un accordo per il trasferimento in rossonero di Emerson Royal, terzino destro brasiliano che domani pomeriggio è atteso a Milano e lunedì effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto quinquennale che lo legherà al club di via Aldo Rossi. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il giocatore non è stato convocato dagli Spurs per l'amichevole di oggi contro il Bayern Monaco.

Essendo extracomunitario (il Milan ha finito gli slot con lui e Pavlovic), Emerson Royal sarà costretto a tornare a Londra per completare i documenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno. Resta quindi da capire quando potrà iniziare ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero. Non è escluso comunque che possa essere presentato ai tifosi anche lui come Morata e Pavlovic prima del Trofeo Silvio Berlusconi di martedì sera a San Siro.