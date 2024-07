Milan su Pavlovic, la Gazzetta: "Club al lavoro col Salisburgo"

Dopo settimane di ricerche ma soprattutto di attesa, la questione attaccante è stata risolta: Morata sarà un nuovo giocatore del Milan. In attesa di capire se insieme a lui arriverà un altro attaccante, il club rossonero può concentrarsi ora sulle altre trattative riguardanti giocatori che potrebbero unirsi alla rosa di Fonseca anche prima rispetto a quello che farà il centravanti spagnolo che arriverà nei primi giorni di agosto. Uno degli obiettivi centrali è Strahinja Pavlovic, centrale serbo classe 2001.

Oggi la Gazzetta dello Sport parla proprio del calciatore della Serbia e titola: "Ora Pavlovic: club al lavoro col Salisburgo". Come viene raccontato da diversi giorni, il Milan ha già trovato l'accordo con il giocatore che si trasferirebbe molto volentieri in rossonero. Ora la dirigenza del Diavolo dovrà trovare una quadra con il Salisburgo. Gli austriaci non hanno intenzione di fare sconti, anche perchè Pavlovic è sotto contratto fino al 2027: la richiesta iniziale è di 30 milioni e attualmente il Milan si è spinto solamente a 15 milioni più bonus. Serviranno almeno 5 milioni in più di parte fissa.