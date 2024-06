Nuovi nomi per centrocampo e attacco: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sono principalmente dedicate all'Italia che ieri sera, con un gol al minuto 98, ha pareggiato contro la Croazia guadagnandosi il secondo posto nel girone e di conseguenza la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024. La Nazionale di Spalletti ha dunque la precedenza in tutte le aperture di questa mattina. In un paio di quotidiani, però, si parla di calciomercato e si parla nello specifico anche degli obiettivi del Milan, in particolare con dei nomi nuovi (almeno per questa sessione).

Il Corriere dello Sport in taglio basso riporta un nome che ieri è stato fatto da MilanNews.it (LEGGI QUI): si tratta di André Trindade. Scrive il quotidiano questa mattina: "Un mediano dal Brasile: c'è André per il Milan. Nuova idea". Il QS, invece, riporta in auge un nome per l'attacco che nelle passate finestre di mercato già era stato accostato al club rossonero. Titola il giornale: "Ipotesi Morata: il Milan ci pensa". Alvaro Morata conosce già il campionato e potrebbe essere in uscita dall'Atletico Madrid.