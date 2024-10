Pulisic da record. La Repubblica: "Ha conquistato il Milan. Dribbling, assist e tiri la sua firma su ogni gol"

Christian Pulisic, l'uomo dei record in questo inizio di stagione al Milan. Nel mentre Leao arranca, lo statunitense si è preso in silenzio la scena a suon di gol, assist e prestazioni di un livello superiore rispetto quello dei suoi compagni di squadra. Basti pensare che dalla seconda giornata in poi, Pulisic ha contribuito in ogni partita almeno con un gol o un assist, in tutte le competizioni, fatta eccezione per la complicata trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Basandosi su questi numeri più che importanti, La Repubblica ha questa mattina deciso di elogiare l'esterno rossonero, titolando: "L’americano tranquillo ha conquistato il Milan dribbling, assist e tiri la sua firma su ogni gol".