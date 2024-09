Repubblica: "Milan ad alta tensione. A Fonseca serve Ibra per spegnere l’incendio"

"Milan ad alta tensione. A Fonseca serve Ibra per spegnere l’incendio" scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva odierna. Alta tensione in casa rossonera dopo il 2-2 con la Lazio arrivato con Leao e Theo Hernandez inizialmente in panchina. Il tiepido 2-2 di Roma ha confinato il tecnico in un limbo da cui solo i risultati, e l’aiuto di Zlatan, lo possono salvare.

Lo svedese all'Olimpico non c'era. "Spiegazione non ufficiale: allo stadio, oltre a Furlani e Moncada, c’era Cardinale, di cui Ibra è luogotenente, e che ovviamente era avvisato dell’assenza. Aggiunta: Ibra non è un dipendente del Milan, risponde solo a Gerry, quindi fa quel che vuole", scrive il quotidiano.