Repubblica titola: "Quattro di coppe. L’Italia che resiste senza la Champions League"

"Quattro di coppe. L’Italia che resiste senza la Champions League" scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva. L’Inter dominante in A ha tradito le aspettative in Europa: la delusione per aver sbagliato una serata e mezza. Avanti in Europa League Atalanta, Milan e Roma, in Conference avanza la Fiorentina.

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha pescato il Liverpool nei quarti di Europa League. Ci sarà un derby italiano fra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi. Vincenzo Italiano con la sua Fiorentina affronterà i cechi del Viktoria Plzen.