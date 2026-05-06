Rientri e futuro: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

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Si preannuncia un finale di stagione molto caldo per il Milan che, dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, si ritrova a dover contenere il ritorno sia di Juventus che di Roma, con la qualificazione in Champions League che è in bilico. Tre le partite che mancano al termine del campionato di Serie A Enilive, con l'occhio già rivolto ai futuri possibili nel caso in cui si riesca o meno a centrare l'obiettivo stagionale. Di alcune tematiche calde si parla nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi pubblicati in edicola quest'oggi.

La Gazzetta dello Sport affronta il tema Luka Modric: sembrava finita la stagione rossonera del croato e invece potrebbe clamorosamente tornare prima. La rosea, in taglio alto, titola così: "Modric c'è". E poi viene aggiunto tra occhiello e sottotitolo: "Milan, il croato da rientro record. In panchina col Genoa, in campo col Cagliari". Sarebbe una notizia clamorosa per Allegri che ha la necessità di avere l'esperienza di Luka in mezzo al campo.

Anche il QS parla di Modric nella sua prima pagina. Il titolo recita così: "Luce a Milanello, Modric si rialza e torna in campo". Nel sottotitolo si legge: "Il croato accelera dopo l'operazione allo zigomo. Rinnovo in sospeso, il futuro resta un'incognita". Il Corriere dello Sport nel taglio laterale, invece, parla di Rafael Leao: "Un anno da incubo per Rafa. Leao agita i pensieri del Milan". Nel sottotitolo: "Dal 2019 mai così male in rossonero: ha completato solo 24 dribbling su 56 e il gol gli manca da 65 giorni. Conferma in bilico".