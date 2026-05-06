Milan e Juve ora tremano, Il Giornale: "Col fiato sul collo"

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Se un paio di settimane fa, prima del big match di San Siro, Milan e Juventus potevano stare un po' tranquille in ottica Champions League, dopo i risultati deludenti del fine settimana, sconfitta a Reggio Emilia per i rossoneri e pareggio interno con il Verona già retrocesso per i bianconeri, la paura inizia a farsi sentire con la Roma soprattutto che è tornata a farsi sotto per un posto Champions. In queste ultime tre giornate Diavolo e Vecchia Signora si giocano moltissimo e vincerà chi avrà i nervi più saldi.

Il Giornale questa mattina, nelle sue pagine di sport, accomuna il destino delle squadre di Allegri e Spalletti titolando così: "Col fiato sul collo". Lato Milan viene poi scritto: "Una paura del Diavolo. Adesso il Milan è costretto a segnare". Nel sottotitolo viene riportato ulteriormente: "La banda Gasp è vicina, ora sei punti obbligati per l'Europa d'élite. In 5 match soltanto un gol". Sulla Juventus invece: "Una Signora paura. La Juve gioca subito la sua Champions. Calendario favorevole ma la Roma è a -1. Coi buchi a centrocampo si affida a Dusan e Yildiz".