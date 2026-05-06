Milan a secco, l'appello della Gazzetta: "Leao&co, sveglia"
I numeri del Milan in queste ultime giornate, specialmente dal punto di vista realizzativo, sono semplicemente da zona retrocessione. I rossoneri nelle ultime cinque gare disputate hanno segnato solamente un gol, quello di Rabiot nell'unica vittoria di questo ultimo mese in casa del Verona al Bentegodi. In generale i gicoatori offensivi rossoneri non stanno più buttando il pallone in porta: l'ultimo a farlo è stato Rafael Leao lo scorso 1° marzo, oltre due mesi fa; Pulisic addirittura non va in gol dal 28 dicembre.
Per questo, stamattina, la Gazzetta dello Sport, parlando di cosa serve a Milan e Juventus per blindare i propri posti Champions League in questo finale di stagione, ha messo sotto i riflettori il problema del gol. La rosea nel trafiletto dedicato alla formazione di Massimiliano Allegri, titola così: "Diavolo che siccità: 5 reti in 8 giornate". E poi l'appello diretto proprio a coloro i quali dovrebbero essere i fabbricanti del gol della squadra rossonera: "Leao&co, sveglia".
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