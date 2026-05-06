Riecco Luka, la Gazzetta: "Il Milan lo aspetta tra Genoa e Cagliari"

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Mai dare per vinto Luka Modric, nè sul rettangolo verde, nè fuori. Poco meno di giorni fa il croato ha subito la frattura dello zigomo e la conseguente operazione chirurgica che sembravano aver scritto la parola "fine" sulla stagione in rossonero del fuoriclasse croato. E invece ieri il numero 14 era già a Milanello e ha iniziato la fase riabilitativa: era previsto in ottica Mondiale ma il campione ex Real Madrid vuole tornare a vestire la maglia milanista in questa stagione e vorrebbe farlo prestissimo.

La Gazzetta dello Sport questa mattina illustra i vari passaggi e titola così: "La rincorsa di Modric. Luka già al lavoro, il Milan lo aspetta tra Genoa e Cagliari". Nel sottotitolo la rosea prova a scendere nel dettaglio della situazione: "Il croato ieri a Milanello a otto giorni dall'operazione: vuole giocare in A prima del Mondiale. Con l'Atalanta in panchina da spettatore?". E poi ancora viene aggiunto: "Possibile consulto tra una settimana: tornerebbe in campo con una maschera speciale". Lo si aspetta a Genova in panchina e con il Cagliari titolare.