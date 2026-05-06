Tuttosport titola: "Rabiot è disperso, ora serve il leader"

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Saranno tre ultime giornate di fuoco per il Milan che si gioca tantissimo in questo finale di stagione: il futuro del club, del suo tecnico e anche di molti dei suoi giocatori. Tra questi anche Adrien Rabiot che è stato probabilmente il miglior rossonero dell'anno, fortemente voluto da Allegri, e che spesso ha trascinato la squadra nei momenti più complicati. Dal francese ci si aspetta tutto ciò anche in questa fase delicata della stagione in cui tutto è stato rimesso in discussione in ottica Champions League.

Al Milan serve leadership, serve il carisma dei giocatori più esperti: tolto Modric, ora anche infortunato, l'ex Marsiglia e Juventus è l'uomo che si deve caricare la squadra sulle spalle e trascinarla in campo. Tuttosport ne parla in questi termini stamattina e titola così sul centrocampista transalpino: "Rabiot è disperso, ora serve il leader. Mancano le sgroppate e i gol del francese". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Senza Modric, deve comandare Adrien. E la conquista di un posto in Champions è decisiva anche per il suo futuro".