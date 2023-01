Rinnovi Milan, Tuttosport: "Leao, è la settimana decisiva"

MilanNews.it

In merito alla questione dei rinnovi in casa rossonera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Leao, è la settimana decisiva". Il papà del portoghese è già a Milano e a brevissimo è atteso anche l'avvocato Dimvula per provare a dare una svolta decisiva alla trattativa con il Milan che è pronto ad uno sforzo economico molto importante per convincerlo a firmare il prolungamento. Intorno a questa vicenda si respira ottimismo e fiducia. Tutto fatto invece per il rinnovo di Ismael Bennacer che giovedì dovrebbe firmare il nuovo contratto.