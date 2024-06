Rossoneri su Gimenez, il CorSport: "Santiago, il Milan si mette in cammino"

Tra Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko, indicati da tempo come i due principali obiettivi per il nuovo ruolo di numero 9 al Milan, potrebbe spuntare un terzo attaccante costoso ma molto ricercato: Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord. Questa mattina ne parla soprattutto il Corriere dello Sport che lo indica come l'ultima idea rossonera davanti ai prezzi molto elevati, soprattutto a partire dalle commissioni e dalla concorrenza, delle punte di Bologna e Lipsia. E così viene intitolato stamattina: "Santiago, il Milan si mette in cammino".

Nell'occhiello si legge: "L'attaccante è la priorità del mercato rossonero. Difficoltà su Zirkzee, per Sesko e Guirassy c'è tanta concorrenza". Per Zirkzee sono ritenute esagerate le richieste dell'agente Joorabchian, per Sesko fa paura la concorrenza di Arsenal e Chelsea. E così i rossoneri guardano a Santiago Gimenez: "L'ultima idea del Diavolo. Servono 50 milioni, ma il club ha ripreso i contatti". Secondo quanto riferito il Milan avrebbe già incontrato più volte l'entourage del calciatore. Se il Milan vuole affondare il colpo dovrà lavorare con il club olandese.