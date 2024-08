Situazione di emergenza. CorSera: "Milan, ci vuole una svolta immediata"

Dopo l'esordio contro il Torino e le tante chiacchiere nella settimana di avvicinamento alla trasferta di Parma, i tifosi del Milan, così come lo stesso Paulo Fonseca, si aspettavano una squadra diversa al "Tardini", che invece ha deluso nuovamente le aspettative mettendo in risalto la sua qualità il peggiore, il tendice d'Achille per intenderci: la fase difensiva.

Troppo semplice fare male a questo Milan, al quale basta davvero un cambio di gioco o un contropiede ben articolato per andare in difficoltà e subire addirittura gol. Eppure Paulo Fonseca non è uno sprovveduto sotto questo punto di vista, ed i 22 clean sheets registrati nella passata stagione in Ligue 1 alla guida del Lille ne sono la conferma più lampante.

Potremmo già parlare di emergenza, con Il Corriere della Sera che questa mattina ha parlato di conseguenza di svolta, che servirebbe e dovrebbe anche essere piuttosto immediata per un Milan che rischia di mandare a rotoli una stagione ancor prima che entri effettivamente nel vivo.