Tuttosport: "Cardinale studia il nuovo allenatore, non sarà italiano: Lopetegui in pole"

Con un mese di aprile disastroso, che ha compreso la brutta eliminazione dall'Europa League per mano della Roma e il sesto derby consecutivo perso ieri sera con l'aggravante della festa scudetto dei cugini dell'Inter davanti ai tifosi rossoneri, il ciclo di Stefano Pioli è giunto al capolinea. Mancano cinque giornate e c'è grande rispetto con la società che gli lascerà la panchina fino al termine della stagione per completare almeno l'obiettivo della qualificazione in Champions League. Intanto, a Casa Milan e non solo, si comincia a riflettere sul successore.

Questa mattina Tuttosport mette in primo piano Gerry Cardinale che avrà un ruolo primario nella decisione del nuovo tecnico, come confermato anche da Giorgio Furlani ieri al termine della gara. Il quotidiano scrive: "Cardinale studia il nuovo allenatore, non sarà italiano: Lopetegui in pole". La sensazione è che l'identikit del nuovo mister porti all'estero: si cerca un tecnico che abbia buona esperienza in campo internazionale. In questo senso il nome che sembra essere in vantaggio è quello di Julen Lopetegui, conteso dal West Ham così come Ruben Amorim. Ma anche profili come Marco Rose, Mark Van Bommel o Sergio Conceiçao sarebbero apprezzati. In ribasso le quotazioni per Gallardo e Galtier.