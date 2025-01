Tuttosport in apertura: "Rashford? Il Milan vira su Walker. E in attacco c'è Joao Felix"

Nonostante tutte le energie delle parti siano concentrate sull'importante sfida di questo pomeriggio contro la Juventus, il calciomercato trova sempre il modo per prendersi la scena. Anche in questo caso.

Il Milan ha bisogno di rinforzi, ed il primo potrebbe essere l'esperto difensore del Manchester City Kyle Walker. Considerata la possibilità di tesserare solo un britannico, l'arrivo del classe 1990 in rossonero escluderebbe quello di Marcus Rashford. Non a caso Tuttosport questa mattina ha titolato "Rashford? Il Milan vira su Walker", soprattutto per volere di Sergio Conceiçao.

Che la questione attaccante non venga però accantonata, anche perché il Milan deve operare anche in quel reparto. Sfumata la pista che portava al 10 del Manchester United, ecco che il MIlan è tornato a bussare in casa Chelsea. "E in attacco c'è Joao Felix", questo il titolo di Tuttosport, con il portoghese che è dunque diventato l'obiettivo numero 1 del Diavolo per andare a rinforzare l'attacco dell'allenatore lusitano.