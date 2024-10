Tuttosport in prima pagina: "Tre flop dal dischetto. Poi Gud affonda il Milan"

Tuttosport in edicola oggi titola così in prima pagina: "Tre flop dal dischetto. Poi Gud affonda il Milan". I rossoneri escono sconfitti dal Franchi contro la Fiorentina per 2-1. Una partita strana con tre rigori sbagliati di cui due dal Diavolo con Theo Hernandez e Abraham. Pulisic risponde ad Adli, ma ci pensa poi Gudmundsson, bravo a sfruttare un clamoroso errore di Tomori, a regalare i tre punti ai viola.

Nel post-partita, Paulo Fonseca ha analizzato così la sconfitta in conferenza stampa: "Diverse cose sono mancate. Nel primo tempo ci è mancata aggressività difensiva e nei duelli. Il modo in cui abbiamo preso gol lo fa vedere chiaramente, hanno vinto quasi sempre le seconde palle. Non siamo stati rigorosi nella struttura. E poi i rigori sbagliati... Però abbiamo creato per fare più gol della Fiorentina. Vincere le partite in Serie A è difficile, se poi sbagli due rigori e prendi gol come il secondo... Bisogna essere obiettivi, è così".