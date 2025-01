Tuttosport: "Leao alla Ibra. E il Diavolo mette la quinta"

vedi letture

Nella serata di ieri Rafael Leao ha fatto Rafael Leao. Il numero 10 del Milan è stato infatti decisivo grazie alla rete segnata al 36esimo minuto. Non solo però, dato che il portoghese ha offerto una prestazione di sacrificio che l'ha visto in alcuni momenti di difficoltà ripiegare anche in fase difensiva per aiutare i propri compagni.

In merito alla prestazione del lusitano di ieri Tuttosport ha scritto "Leao alla Ibra", perché Rafael ha trascinato la propria squadra alla vittoria proprio come faceva lo svedese quando era in campo. Sulla partita in sé, invece, il quotidiano ha titolato "E il Diavolo mette la quinta", rifacendosi al fatto che con quella sul Girona sono cinque le vittorie consecutive del Milan in questa edizione della Champions League.