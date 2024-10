Tuttosport: "Maignan vicino a un accordo da 5 milioni a stagione per altri 4 anni"

vedi letture

Dalle parti di via Aldo Rossi stanno lavorando ad un tema sempre delicato come quello dei rinnovi. Sull'agenda della dirigenza rossonera ci sono in programma diversi incontri con gli agenti di Theo Hernandez, Matteo Gabbia, Davide Calabria e Mike Maignan per cercare di trovare un accordo.

Fra tutti quello che sembrerebbe essere più vicino a rinnovare col Diavolo è proprio l'estremo difensore francese, come riportato questa mattina anche dai colleghi di Tuttosport. In merito alla questione relativa al futuro del 16 rossonero, il quotidiano ha scritto che "Maignan vicino a un accordo da 5 milioni a stagione per altri 4 anni", notizia che non può che rendere felici i tifosi del Milan e lo stesso Paulo Fonseca, visto e considerato che l'ex Lille sembrerebbe essere tornato ai suoi livelli, e le ultime prestazioni lo confermano ampiamente.