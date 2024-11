Tuttosport - Milan, lo strano caso di Jovic: fermo da un mese per la pubalgia, ma convocato dalla Serbia

Infortunato per Paulo Fonseca, ma convocabile dal ct della Serbia. Stiamo parlando di Luka Jovic che, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, è fermo per pubalgia da metà ottobre e non ha giocato nemmeno un minuto con la maglia del Milan, ma è stato comunque chiamato in nazionale per le prossime partite di Nations League contro Svizzera e Danimarca. Oggi l'attaccante, insieme anche all'altro rossonero Pavlovic, sarà nel ritiro della Serbia.

Oltre a Jovic e Pavlovic, sono stati convocati dalla rispettiva nazionale anche questi rossoneri: Morata (Spagna), Maignan (Francia), Theo Hernandez (Francia), Reijnders (Olanda), Okafor (Svizzera), Leao (Portogallo), Musah (USA), Pulisic (USA), Chukwueze (Nigeria). A questi vanno aggiunti anche i giovani rossoneri che sono stati chiamati dalle nazionali giovanili come Camarda, Torriani, Bartesaghi (che però ieri si è fatto male con il Milan Futuro), Zeroli e Liberali. In stand-by Tomori, pre-convocato dall’Inghilterra, ma non ufficialmente inserito nella lista del ct Carsley (devono essere valutate le condizioni fisiche di alcuni difensori).