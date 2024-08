Tuttosport - Milan, si attendono offerte concrete per Adli e Pobega. Al-Qasdiah e Al-Hial su Bennacer

In merito al mercato in uscita del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport riferisce che tra i giocatori con le valige pronte ci sono sicuramente Yacine Adli e Tommaso Pobega, i quali non sono stati nemmeno convocati da Paulo Fonseca per il match contro il Torino per scelta tecnica. Per entrambi in via Aldo Rossi sono in attesa di offerte concrete.

Ma chi potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni di mercato estivo è anche Ismael Bennacer, il quale continua ad essere nel mirino dell'Arabia Saudita ed in particolare di due club, cioè Al-Qasdiah e Al-Hial. Queste uscite sono necessarie per permettere poi ai rossoneri di provare a chiudere un altro arrivo in mezzo al campo, vale a dire quello di Manu Koné del Borussia Mönchengladbach.