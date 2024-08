Tuttosport: "Nuovi contatti con il Tottenham per Emerson Royal. Samardzic in stallo"

Il Milan punta a chiudere a stretto giro per l'arrivo in rossonero di Emerson Royal, con il quale ci sarebbe da tempo un accordo di massima sulla base di un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione. Per il momento manca forse quello più importante, l'accordo con il Tottenham, con il quale la dirigenza rossonera ha in programma un incontro nei prossimi giorni per cercare di chiudere l'affare, stando a Tuttosport.

Scrive il quotidiano che le due società starebbero ancora lavorando "sulle ultime divergenze tra la domanda di 15 milioni più bonus e la proposta da 15 complessivi. Non una montagna insormontabile, ma il rallentamento sarebbe dovuto anche al fatto che entrambe le squadre siano in tournée". La settimana di ferragosto potrebbe dunque essere quella decisiva per l'arrivo di Emerson Royal al Milan, ma non per quello di Lazar Samardzic, per il quale al momento non ci sarebbero state novità, con l’Udinese che continua a chiedere 20-25 milioni cash e senza contropartite tecniche.