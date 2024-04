Tuttosport: "Okafor salva un brutto Milan"

"Okafor salva un brutto Milan": titola così questa mattina Tuttosport per commentare il pareggio di ieri pomeriggio dei rossoneri per 3-3 in casa del Sassuolo. Stefano Pioli ha fatto un ampio turnover, ma purtroppo le seconde linee non hanno dato le risposte sperate e quindi è stato necessario l'ingresso dei titolari per raddrizzare il match. A salvare il Diavolo dalla sconfitta è stato un gol di Noah Okafor, autore della sua quinta rete da subentrato.

Questo il tabellino di Sassuolo-Milan di Serie A:

SASSUOLO-MILAN 3-3

Marcatori: 4’ Pinamonti. 10’ e 53’ Laurienté, 20’ Leao, 59’ Jovic, 84’ Okafor.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (dal 9’ Tressoldi), Erlić, Ferrari, Viti; Boloca (dal 76’ Račić), Obiang; Volpato (dal 46’ Defrel), Thorstvedt (dal 62’ Henrique), Laurienté (dal 76’ Ceide); Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Doig, Kumbulla, Missori, Lipani; Bajrami, Mulattieri. All.: Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjær (dal 55’ Gabbia), Thiaw, Theo; Adli (dal 82’ Okafor), Musah (dal 55’ Giroud); Chukwueze (dal 65’ Pulisic), Loftus-Cheek (dal 55’ Reijnders), Leão; Jović. A disp.: Nava, Raveyre; Calabria, Terracciano, Tomori; Bennacer, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 19’ Ferrari, 57’ Tressoldi, 69’ Thiaw, 69’ Pinamonti.

Recupero: 4’ 1T, 5’ 2T.