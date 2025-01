Tuttosport scrive: "Kirovski, rivoluzione a Milan Futuro"

Il Milan Futuro, alla sua stagione di esordio tra i professionisti in Serie C, non se la passa molto bene. I giovani rossoneri allenati da Bonera sono attualmente terzultimi in classifica a sette punti dalla prima posizione utile per salvarsi e a due dal playout. Chiaro che una retrocessione in Serie D (possibile secondo il regolamento) costituirebbe il fallimento del progetto rossonero che non può permettersi un passo falso di questo genere se vuole che questa attività abbia un senso.

Per questa ragione in questo mercato invernale il ds Jovan Kirovski si è messo al lavoro. Lo scrive questa mattina Tuttosport che titola così sul dirigente americano: "Kirovski, rivoluzione a Milan Futuro". Nel sottotitolo: "Presi Magrassi, Camporese e Ianesi. Trattativa serrata per Quirini". A questa squadra, spesso orfana dei migliori giocatori convocati in prima squadra, serve esperienza. Il centravanti quasi 31enne Andrea Magrassi è stato preso subito, oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'ex difensore di Serie A Michele Camporese, ieri a Casa Milan a firmare il suo contratto. Oggi invece previste visite e firma per l'esterno offensivo Simone Ianesi del Pontedera, classe 2002. E non è finita qui: si punta anche a Ettore Quirini terzino della Lucchese classe 2003.