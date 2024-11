Tuttosport sul Milan: "E Morata rassicura Fonseca"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "E Morata rassicura Fonseca". Dopo il duro colpo alla testa rimediato in allenamento a Milanello in seguito ad uno scontro con Strahinja Pavlovic, che lo ha costretto a saltare la trasferta di Cagliari, Alvaro Morata è andato in nazionale e ha anche giocato qualche minuto contro la Danimarca, dimostrando di aver superato il problema.

Per il Milan è certamente una bellissima notizia in vista della prossima sfida di campionato contro la Juventus in programma sabato alle 18 a San Siro. I rossoneri recuperano così uno dei loro leader indiscussi. Il ct spagnolo De La Fuente ha parlato così dello spagnolo nelle scorse ore: "Non so cos'altro dovrebbe fare, è un grande capitano e una grande persona. Morata lascerà un’eredità importante e ce ne renderemo conto col tempo. Ha giocato in grandi squadre e ha vinto titoli, è un esempio per i giovani. Mi piacerebbe che fosse riconosciuto di più".