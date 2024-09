Tuttosport sul tema stadio: "San Siro, San Donato, Rozzano: si decide"

Con le parole pronunciate dal sindaco Giuseppe Sala è stato alimentato nuovamente il tema stadio per quanto riguarda Milan e Inter. Nel mese di settembre, come sottolineato dal primo cittadino, è previsto un incontro tra le tre parti in gioco (Comune di Milano e club) per far sì che venga illustrato il progetto completo di ristrutturazione sul quale negli ultimi mesi ha lavorato lo studio internazionale WeBuild. E così Tuttosport questa mattina titola: "San Siro, San Donato, Roazzano: si decide".

Le prossime settimane potrebbero essere finalmente quelle decisive: il Milan andrà a San Donato? L'Inter a Rozzano? O rimarranno entrambe a San Siro? Questo è il grande tema su cui ci si interroga e su cui andranno sciolti i dubbi. I due club non escludono nulla consapevoli che in due si abbatterebbero i costi non solo di manutenzione ma soprattutto di acquisto o presa in concessione della zona. Infatti viene stimato un possibile prezzo di 300-400 milioni di euro, ben diverso dal miliardo che potrebbe essere necessario per fare un nuovo impianto. Nei prossimi giorni sono attese novità significative.