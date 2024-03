Tuttosport: "Theo a caccia di Baresi e Maldini"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Theo a caccia di Baresi e Maldini". Con la rete di domenica a Verona, il francese è salito a quota 29 reti con la maglia del Milan, a meno quattro gol da due leggende rossonere come Franco Baresi e Paolo Maldini che in rossonero hanno messo a segno 33 gol. Al primo posto di questa speciale classifica dei difensori milanisti più prolifici c'è Aldo Maldera con 39 reti.

Il quotidiano torinese continua poi spiegando che nei piani del Milan c'è quello di sedersi nei prossimi mesi al tavolo con Theo e il suo entourage per discutere del rinnovo del suo contratto che scadrà nel 2026 (con aumento dell'ingaggio ovviamente). Al terzino francese non mancano gli estimatori e, anche se il Diavolo non intende ascoltare offerte inferiori ai 100 milioni di euro, in via Aldo Rossi puntano a blindarlo il prima possibile.