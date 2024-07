Tuttosport titola: "Florenzi ko, c'è Emerson per la fascia"

Sono arrivate anche delle brutte notizie dal ritiro rossonero di New York: gli esami effettuati ieri da Alessandro Florenzi hanno confermato le paure peggiori. Il laterale italiano, uscito a metà del primo tempo nell'amichevole contro il Manchester City in lacrime e in barella, ha riportato delle lesioni al legamento e al menisco del ginocchio che avranno necessità di un'operazione. Il giocatore rientrerà in Italia dove sarà appunto operato: una stagione già compromessa ancora prima di partire...

Per questa ragione il Milan ha dovuto subito resettare e accelerare le operazioni per un nuovo terzino che, comunque, era un obiettivo del club. Tuttosport questa mattina infatti recita: "Florenzi ko, c'è Emerson per la fascia". Si legge: "Lesione al crociato del ginocchio destro per il terzino: al suo posto l'esterno del Tottenham". Nel sottotitolo si approfondisce: "A inizio settimana verrà definito l'accordo, pure Pavlovic è vicino". Il Milan ha alzato l'offerta fino a 15 milioni (bonus inclusi) e nei prossimi giorni c'è ottimismo per chiudere su una somma che si attesti tra questa cifra e la richiesta inglese di 20 milioni.