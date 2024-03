Tuttosport titola: "Pioli, il bivio derby per tenersi il Milan"

Il derby tra Milan e Inter fa già parlare di sè. Siamo appena entrati nella pausa nazionali, manca un mese alla partita con ancora altre tre sfide da giocare di campionato (più l'Europa per il Milan), l'Inter ha un vantaggio considerevole in classifica. Eppure il derby fa già parlare di sè, altrimenti che derby sarebbe? In ottica rossonera la sfida con l'Inter, anche se non riaprirà nulla in ottica scudetto, può comunque voler dire molto. Un concetto che questa mattina viene ribadito sulle colonne di Tuttosport. Il titolo del quotidiano recita: "Pioli, il bivio derby per tenersi il Milan". Il sottotitolo chiarisce il concetto: "Dopo cinque sconfitte consecutive, i tifosi chiedono un cambio di rotta. Determinante la sfida con l'Inter".

Gli ultimi derby non sono andati benissimo per il Diavolo: cinque sconfitte in un solo anno solare. Per questo i rossoneri devono avere anche la volontà di ribaltare il trend, quantomeno per l'onore. Dal punto di vista di Stefano Pioli il derby potrebbe valere quasi quanto il percorso in Europa League: per entrambi gli obiettivi ci si aspetta un esito dignitoso. In bilico c'è il futuro dell'allenatore stesso. Intanto si va verso la conferma della partita di lunedì sera, il 22 aprile: il Milan lo avrebbe chiesto per il precedente impegno in Europa League.