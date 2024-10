Verso Fiorentina-Milan, Tuttosport: "A Firenze si ricomincia da Alvaro"

"A Firenze si ricomincia da Alvaro": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, domenica sera in casa della Fiorentina, Paulo Fonseca tornerà con ogni probabilità a schierare dal primo minuto l'attacco che ha fatto molto bene nel derby e contro il Lecce, vale a dire quello con Morata alla spalle di Abraham e Pulisic e Leao sulle corse esterne.

Possibili novità poi anche in difesa visto che nella trasferta di Champions League di martedì in casa del Bayer Leverkusen sia Emerson Royal che Fikayo Tomori non sono stati impeccabili: contro i viola, al loro posto potrebbero giocare Davide Calabria e Strahinja Pavlovic.