Verso Hellas Verona-Milan, Gazzetta: "Torna la difesa a tre. Gabbia cerca spazio"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in vista di Hellas Verona-Milan di domenica: "Torna la difesa a tre. Gabbia cerca spazio". Dopo la debacle contro l'Udinese, Max Allegri tornerà a schierare la sua squadra contro il 3-5-2. In difesa, Fikayo Tomori sgomita per tornare titolare, così come Matteo Gabbia, out da quasi due mesi. In mezzo al campo ci sarà invece il ritorno dal primo minuto di Youssouf Fofana accanto ai "soliti" Luka Modric e Adrien Rabiot.

I veri dubbi di Allegri sono comunque in attacco visto che nessuna delle cinque punte a disposizione sta benissimo: Rafael Leao, fischiatissimo sabato, non è al top, così come Christian Pulisic che è ancora a secco nel 2026. Santiago Gimenez è rientrato da poco dopo un lungo stop e quindi è ancora in ritardo di condizione, mentre Nkunku e Füllkrug non stanno incidendo. Chi sceglierà Max?