Verso il Milan. CorSport: "Ranieri disegna la nuova Roma"

vedi letture

In vista della trasferta di domani sul campo del Milan, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così: "Ranieri disegna la nuova Roma". Ieri il tecnico giallorosso è intervenuto in conferenza stampa e, oltre a commentare la gara contro i rossoneri, ha parlato anche del futuro: "Dybala, Hummels e Paredes devono restare assolutamente". L'allenatore romanista ha po annunciato che c'è la volontà di tenere Alexis Saelemakers, che è in prestito dal Milan, mentre ci sono dubbi sulla permanenza di capitan Pellegrini.

In merito al Milan, Ranieri ha dichiarato: "Il Milan, se analizziamo i giocatori uno per uno, ha un organico di grande qualità, con elementi fortissimi e particolari. Credo che sia fondamentale per tutta la squadra, nel momento in cui si perde la palla, mantenere la massima attenzione. Il Milan è una squadra che, sul proprio campo, incassa pochissimi gol: mi sembra sia la seconda migliore in questa statistica, subito dopo il Bologna. Noi, invece, siamo tra le squadre che segnano meno in trasferta. Per questo, dovremo fare una partita eccezionale".